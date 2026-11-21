希腊和以色列正在就总价值最高达10亿欧元的新防务协议进行谈判。据希腊报纸《Kathimerini》消息，阿纳多卢通讯社报道，谈判涉及电子战系统、远程精确导弹以及扩大卡拉马塔的飞行员培训。

卡拉马塔的飞行员培训

希腊空军根据2021年签署的一项为期20年的协议，与以色列公司Elbit Systems共同使用卡拉马塔培训中心。该中心每年提供约7000小时T-6涡桨飞机训练以及3500小时M-346喷气式飞机训练。

据《Kathimerini》报道，该中心的容量接近极限：多个阿拉伯国家希望获得培训名额，而阿拉伯联合酋长国提出多年参与该项目。要增加培训小时数，需要额外的飞机、模拟器和教官。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

希腊已在该中心投入超过15亿欧元，并希望将额外支出限制在7000万欧元。报道称，以色列最初提出的金额为2.8亿欧元。

导弹与防空系统

有关电子战系统的单独谈判已处于高级阶段。希腊还正与Israel Aerospace Industries讨论LORA远程精确导弹。

谈判是在8月31日签署Achilles Shield协议后进行的。该协议价值约30亿欧元，旨在建立希腊首个一体化多层防空系统。在以色列导弹防御组织主任Moshe Patel告诉《Kathimerini》，许可证不允许获取网络指挥与控制系统的源代码后，希腊反对党批评了该协议。

关注我们在