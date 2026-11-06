希腊和塞浦路斯发布了NAVTEX航海通告，用于在克里特岛与塞浦路斯之间规划的电力互联线路沿线开展海床勘测。希腊独立输电运营商Admie和Great Sea Interconnector SA宣布了这一消息，Cyprus Mail报道。

能源互联的勘测

拟议路线沿线海域的工作将由科研船Abeille Marengo开展。两家公司表示，这些勘测是Great Sea Interconnector（GSI）项目技术工作的一部分，旨在为其详细技术设计提供额外数据。

该项目计划建设克里特岛与塞浦路斯之间的电力互联。其实施一直伴随着不确定性和延误，这与东地中海海洋争端有关。

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土耳其的反制NAVTEX

作为对希腊通告HA15-1411/26的回应，土耳其发布了第1105/26号反制NAVTEX。安卡拉表示，希腊NAVTEX覆盖的部分水域位于其大陆架范围内。土耳其方面还称，其已于2020年3月18日向联合国通报该大陆架的边界。

土耳其当局表示，未同意希腊通告中所述的勘测工作，并称这些工作未经授权。反制NAVTEX指出，在安卡拉认为处于其海洋管辖范围内的区域进行勘测，必须与相关土耳其主管部门协调。

此外，土耳其还就塞浦路斯发布的一则通告发布了反制NAVTEX。该通告涉及Kobi Ruegg船为East to Med Corridor电信电缆项目开展的勘测，该项目将连接沙特阿拉伯和希腊。安卡拉表示，该塞浦路斯通告由未经授权的电台发布，相关水域属于土耳其NAVTEX服务的服务区域。

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