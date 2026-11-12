希腊将明年7月1日定为塞浦路斯加入申根区的目标日期。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，据Cyprus Mail报道。当天，希腊将接任欧盟理事会轮值主席国。

欧盟成员国的反对意见

赫里斯托祖利季斯表示，欧盟成员国对塞浦路斯加入申根区的反对意见“在很大程度上已被克服”。如果加入，该岛将成为这一自由流动区的第30个成员。

总统还表示，有权使用过境点的塞浦路斯土耳其人及其家庭成员不会在这些权利上受到限制。他说，他们将保留目前穿越该岛两部分之间分界线的可能性。

过境点的数字化管控

技术问题之一仍是，在过境点对第三国公民实施申根区新的数字化出入境系统；这些过境点的数量不久将达到11个。赫里斯托祖利季斯称，计划在拉纳卡和帕福斯机场实施某种管控机制，但未说明细节。

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如果一人经埃尔詹（廷布）机场抵达该岛，随后通过过境点穿越绿线，可能会出现问题。同样，如果其从申根国家抵达并经该机场离开塞浦路斯，其入境或出境将不会被系统记录。在当前条件下，这可能给监管部分第三国公民的入境和出境带来行政困难。

欧盟委员会的立场

欧盟委员会于7月表示支持塞浦路斯加入申根区。同时，欧盟司法和内政理事会未将塞浦路斯可能加入的议题列入其最近一次会议的议程。理事会下一次会议定于12月3日和4日举行。

塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼此前表示，他们一方应参与这一进程。他警告称，加入申根区可能会给塞浦路斯土耳其人的行动自由带来复杂情况，尤其是对那些不是塞浦路斯共和国公民的人。

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