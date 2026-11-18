希腊银行Eurobank已与保加利亚First Investment Bank（Fibank）的股东伊瓦伊洛·穆塔夫奇耶夫和采科·米内夫达成协议，将以约6.5亿欧元收购该银行65%的股份。Cyprus Mail报道称，每股价格为6.73欧元，对Fibank 100%股权的估值约为10亿欧元。

银行合并计划

交易完成后，Eurobank计划将Fibank与其保加利亚子公司Postbank合并。根据保加利亚国家银行截至2026年9月30日的数据，合并后的实体将按资产和存款规模成为保加利亚最大的银行，市场份额约为20%。

按资产份额计算，Fibank是该国第五大银行，而Postbank排名第四。Fibank于1993年在索非亚成立。该银行在保加利亚拥有115家分行，在阿尔巴尼亚设有一家银行子公司，并在塞浦路斯设有一家分行。截至2026年9月，其合并资产为106亿欧元，客户存款为82亿欧元。

交易完成后，Eurobank必须就其尚未持有的所有Fibank股份提出强制性要约收购。其中尤其包括保加利亚开发银行持有的约18%股份，以及约17%的自由流通股份。保加利亚开发银行已向Eurobank作出不可撤销承诺，将在该要约中提交其所持股份。

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融资和时间表

该交易将全部以现金结算。Eurobank计划通过盈余资本和7.5亿欧元的股本增加为交易融资。这需要定于2026年12月9日举行的特别股东大会批准，以及董事会就增资条件作出决定。

Eurobank的最大股东Fairfax Financial Holdings持有约32.9%的投票权，该公司支持这项交易，并表示打算投票赞成相关决定。65%股份收购预计将在获得监管批准并满足其他条件后，于2027年上半年完成。强制性要约收购计划在2027年第二或第三季度进行，而Postbank与Fibank的法律合并计划在同年第四季度完成。

Eurobank预计，待协同效应在2029年前完全实现后，该交易将带来每年超过7000万欧元的税后成本节省。该银行还预测将从服务交叉销售中获得额外收入。

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