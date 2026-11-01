50岁的斯里兰卡公民鲁奇拉·拉纳辛格三年来一直无法离开库克群岛，因为新西兰和澳大利亚拒绝了她的过境签证申请。这名女子希望返回斯里兰卡，其中包括参加其独子的11月婚礼。

过境被拒

据BBC News报道，拉纳辛格于2022年12月持为期两个月的访客签证抵达新西兰。她表示，在申请庇护后，她获得了面向寻求庇护者的开放式工作签证，并在一家餐厅找到工作。拉纳辛格称，该餐厅同意担保她的工作签证申请，但该申请遭到拒绝，因为寻求庇护者在其申请审理期间通常不能申请其他签证。

这名女子还称，一名移民顾问建议她暂时离开新西兰，并从境外重新申请工作签证。她前往库克群岛，但再次遭到拒绝。离开新西兰也意味着违反了她与庇护申请相关签证的条件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

替代路线

拉纳辛格曾三次申请新西兰过境签证但均未成功，并四次申请澳大利亚过境签证。新西兰移民局告诉BBC，其拒绝这些申请是因为不确信她的真实意图仅是过境该国。移民部长办公室补充说，护送或使用手铐也无法消除她再次提交庇护申请的可能性。

从库克群岛出发的其他国际路线途经塔希提岛或夏威夷。然而，要审理前往这些目的地的签证申请，拉纳辛格必须亲自前往新西兰采集生物识别信息。在岛上，她获得了酒店员工宿舍的免费住宿，当地居民则帮助她获得食物和衣物。斯里兰卡外交部表示，正采取必要措施协助她返回家乡。

关注我们在