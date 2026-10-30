随着雨季开始，澳大利亚北部提维群岛上空再次开始形成“赫克托”雷暴——这是一片巨大的云团，通常在下午3点左右后可从达尔文看到其位于群岛上空。这是世界上唯一拥有自己名称的雷暴，澳大利亚广播公司新闻报道称。

高度可达20公里的雷暴

“赫克托”这一名称由第二次世界大战时期的飞行员赋予：他们在达尔文与巴布亚新几内亚之间飞行时，将其可预测的位置作为导航地标。与此同时，提维群岛的原住民社区早已知晓这一现象，并在包含3个主要季节和13个小季节的传统历法中考虑天气变化。

“赫克托”出现在从9月持续至2月的蒂亚里和贾穆塔卡里时段。其中一个小季节“普姆万因加里”也与午后雷暴、湿度升高和云层发展有关。

雷暴云高度可达20公里，能够穿透对流层进入平流层下部，并呈现出独特的平顶。它含有数百万吨水，将热量和水分从热带地表输送至大气高层，并能在数小时内带来最多50毫米的降水。

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为何“赫克托”几乎每天都会出现

这种雷暴的规律性可由提维群岛的地理条件解释。梅尔维尔岛约为50乘100公里：它足够大，使其中心区域白天比海岸高出最多5摄氏度，同时又足够小，令湿润的海洋空气能够抵达那里。

每天，来自海洋的较凉且较密的空气从四面八方向岛屿温暖的中心移动。在那里，气流汇聚，迫使炎热潮湿的空气上升。空气冷却并凝结，形成强大的积雨云；云中的冰粒为闪电创造条件。

在没有季风或气旋的情况下，“赫克托”将在未来六个月的大多数日子形成。5月，来自大陆的旱季东南风会终止这一日常循环。

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