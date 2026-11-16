沙迦大学研究人员发现，在莱索托、莫桑比克、尼泊尔和孟加拉国的母亲中，母乳喂养与抑郁症状之间总体呈负相关。该分析涵盖12,257名15至49岁的母亲，并基于人口与健康调查数据，News-Medical报道。

四个国家的数据

研究结果发表在《Discover Mental Health》期刊上。抑郁症状通过改编自患者健康问卷的调查条目进行评估。作者采用了各国单独的和合并的逻辑回归模型，并考虑了母亲年龄、教育水平和家庭财富状况。

在整个样本中，94.3%的参与者没有报告抑郁症状，5.7%报告了抑郁症状。调查时，96.1%的母亲正在进行母乳喂养。作者指出，母乳喂养与抑郁症状之间的负相关在孟加拉国以及四个国家的合并分析中更为一致。

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有抑郁症状的母亲比例在莱索托为6.3%，在莫桑比克为7.6%，在孟加拉国为4%，在尼泊尔为5.1%。尼泊尔的母乳喂养比例最高，为98.9%；莱索托为92.3%，莫桑比克为96.3%，孟加拉国为95.7%。

研究局限性

作者强调，所发现关联的强度和统计显著性因国家而异。他们还指出了该研究的局限性：分析仅涵盖四个国家，其中两个在非洲，两个在南亚。

研究人员认为，母乳喂养支持项目可以成为整合母亲心理健康照护的切入点。同时，他们呼吁开展纵向研究，以更准确地确定母乳喂养与母亲抑郁之间的时间关系。

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