南苏丹12月举行的全国大选可能面临严重的组织障碍：该国没有全国选民登记册，数百万人流离失所，而更新后的选举法已签署文本尚未公开。Nation Kenya报道。

此次选举旨在结束冲突后的过渡时期。自2018年以来，该国一直由以权力分享为基础、由苏丹人民解放运动（SPLM）领导的政府治理，其中包括主要反对派力量SPLM-IO。投票旨在以由公民选出的政府取代这一过渡体制。

登记与流离失所者

国家选举委员会计划先在纸质登记册中手工登记选民，随后将数据录入计算机系统。为此，需要培训数千名工作人员、核验登记册、批准候选人、印制选票，并在全国范围内组织投票。

道路状况不佳、季节性洪水以及人口分散使这一任务更加复杂。约250万南苏丹居民为境内流离失所者，另有超过230万难民身处邻国，其中包括肯尼亚和乌干达。许多人没有有效证件。据该媒体报道，选举委员会计划允许由当地酋长确认身份，以便没有身份证件的人能够参与这一过程。

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规则不确定与日程压力

总统萨尔瓦·基尔于2026年9月21日签署了《国家选举法》修正案，规定了投票程序、选区和议会规模。与此同时，该文件的签署文本既未向公众提供，也未向选举进程参与者提供，这使有关规则及各阶段先后顺序仍存在不确定性。

执政党SPLM的初选带来了额外压力。数百名竞争者已申请获得该党提名，以参选议会席位和州长职位。在该党确定其代表之前，候选人无法完成正式提名程序。初选还伴随着操纵指控以及围绕候选人遴选的争议。

该国选举此前已多次推迟：先是从2022年12月推迟至2024年，随后又因落实和平协议条款延误而推迟至2026年。文章作者指出，可行方案可能包括技术性推迟投票，或在同一进程内于不同月份举行总统和议会选举。同时，此类措施的法律依据仍不明确。

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