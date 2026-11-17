在英格兰和威尔士海事法庭审理的一宗案件中，英国亿万富翁吉姆·拉特克利夫旗下的Ineos集团就为2024年美洲杯建造的竞赛帆船Britannia，与本·安斯利的Athena Racing达成庭外和解。据《卫报》报道，原计划于2028年1月审理的诉讼已被撤回。

索赔金额超过1000万英镑

在Athena Racing决定继续将Britannia用于2027年在那不勒斯举行的美洲杯赛事后，Ineos于3月提起诉讼。根据法庭文件，Ineos因Athena涉嫌拒绝归还该帆船而向其索赔超过1000万英镑。

Ineos在声明中表示，已与Athena Racing达成和解，并认为此事已经结案。双方未披露协议细节，包括帆船是否已被归还的信息。

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关于资产的主张

Royal Yacht Squadron Ltd主席迈克尔·格雷德告诉俱乐部成员，双方提出的所有相互索赔均已撤回。他称，这对GB1来说是积极消息，该队正准备于明年在那不勒斯挑战第38届美洲杯。

Ineos此前表示，其在Britannia上花费了1.8亿英镑，并在用于2021年美洲杯赛事的帆船上花费了1.7亿英镑。Athena回应称，其始终拥有两次赛事活动的资产和知识产权，而Ineos是赞助商。Athena Racing/GB1的一名代表向该媒体表示，该团队仍是相关资产的所有者，其中包括一艘AC75级竞赛帆船。

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