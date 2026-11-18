Posco集团与电动汽车电池制造商CATL签署了一项为期三年的锂供应协议。该合同将于2026年至2028年期间生效，旨在开启长期合作伙伴关系并建立稳定的原材料供应链。

协议详情

据《韩国先驱报》报道，由于协议内容保密，双方未披露锂供应来源及目标市场。Posco在阿根廷拥有一家从盐水中生产锂的工厂，同时还持有澳大利亚项目的股份及精矿供应权。

上个月，Posco Holdings完成了其在阿根廷第二座盐水提锂工厂前期生产设施的建设。加上第一座工厂，其合计年产能达到4.8万吨。

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Posco的计划

根据Posco Group董事长张仁华推动的Triple Core战略，该集团计划到2033年将锂的年产能提高至17.3万吨。根据《韩国先驱报》援引的估算，到2035年，该公司预计将从锂业务获得超过1.8万亿韩元的营业利润，即13.5亿美元。

Posco表示，该协议将通过与CATL的合作加强其在中国的锂销售基础。该公司称，CATL约占全球电动汽车电池市场的40%。

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