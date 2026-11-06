韩国企划财政部表示，世界银行集团已任命Um Woo-chong为独立问责机制副行长兼总干事。这位亚洲开发银行前高管将于1月18日就职。他成为第二位被任命为世界银行集团副行长的韩国人士。

审查社区投诉

据《韩国先驱报》报道，该新机构将审查受世界银行集团资助项目影响的社区提出的投诉。它还将核查对环境和社会标准的遵守情况。

Um Woo-chong将直接向世界银行集团各董事会报告。他将独立于该组织管理层，监督争端解决、合规审查和咨询工作。

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整合现有机构

该机制将把世界银行监察小组和争端解决服务部门，与合规顾问申诉专员办公室合并，后者与国际金融公司和多边投资担保机构合作。此次改革旨在简化投诉提交程序，并加强整个集团的问责。

Um Woo-chong在国际发展和发展融资领域拥有超过30年的经验。他于1993年加入亚洲开发银行，曾担任秘书以及可持续发展和气候变化总干事，并于2021年至2024年担任该银行常务副行长。最近，他领导了非营利组织Global Energy Alliance for People and Planet，该组织于2021年在纽约成立。2024年7月，Kim Sang-bu出任世界银行负责数字化转型的副行长。

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