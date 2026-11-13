在美国，唐纳德·特朗普总统的人工智能咨询小组于11月12日讨论了鼓励关键部门报告利用AI实施的网络攻击的方法。据Channel NewsAsia报道，消息援引一名特朗普政府官员。

关键基础设施面临的风险

在这项技术快速发展的背景下，该顾问小组应协助制定政府的人工智能政策方针。由于AI代理可能在未经人类授权的情况下实施入侵，政府正面临日益增加的压力。

针对关键基础设施——对美国经济和安全至关重要的部门——的AI驱动网络攻击尤其令人担忧。这些部门包括银行业、能源业和紧急服务部门。对这类系统的攻击可能造成危险或运营中断。

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事件报告标准

根据政府声明，美国国防部技术主管、同时担任工作组副主席的埃米尔·迈克尔谈到了制定国家标准的进展。这些标准应规定AI开发者报告安全事件并共享网络防御信息。

与会者还研究了可鼓励关键基础设施运营商在不担心法律后果的情况下披露漏洞和网络攻击数据的方案。企业与政府之间分享数字威胁信息得到2015年《网络安全信息共享法》的支持，该法案将于下个月到期。该法为防御性监测提供保护，而这类监测在其他情况下可能违反有关窃听或监控的规定。

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