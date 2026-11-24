拥有PlayStation Plus Premium订阅的《侠盗猎车手6》玩家可以通过云端在PlayStation 5或PlayStation Portal掌机上串流游戏，无需将其安装到主机上。为此，用户需要购买游戏副本并拥有高级订阅。正如Engadget报道，GTA 6的PlayStation Store页面已出现支持PS5和PS Portal云串流的信息。

无需下载到PS5

云端启动让用户无需将GTA 6安装到主机存储空间中。据该媒体报道，安装该游戏需要约212GB可用空间。PlayStation Portal也可用于从云端启动GTA 6，无需必须拥有PS5。

Engadget作者指出，他无法亲自测试该功能，因为他是在与订阅PlayStation Plus的账户不同的账户上购买了游戏。该媒体还表示，PlayStation Plus Premium将以PS5版本的画质串流GTA 6。相比之下，Xbox Cloud Gaming使用Xbox Series S的图形设置，并设有使用时长限制；据Engadget称，PlayStation Plus Premium没有此类限制。

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PC端云端启动尚未确认

Engadget写道，似乎无法通过PlayStation云服务将已购买的GTA 6副本串流至PC。同时，用户可以使用从自己PS5到电脑的远程游玩功能。

上个月曾有报道称Xbox据称拥有GTA 6云串流的独家权利，但Xbox战略总监马修·鲍尔澄清称，这并不属实。索尼表示，GTA 6成为该平台历史上规模最大的发行：在首个周末，超过3900万名独立玩家在PS5上启动了该游戏，累计游戏时长达6.83亿小时。Rockstar Games报告称，预购量为3250万份，首日零售额为37.9亿美元。

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