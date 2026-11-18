《侠盗猎车手》系列的新作——GTA VI——在经历13年等待、两次延期和数次泄露后全球发售。该游戏将在每个地区当地时间午夜登陆PlayStation 5和Xbox Series主机。新西兰的玩家将最先启动游戏——时间为周三格林尼治时间11:00。

据France 24报道，Rockstar Games尚未公布官方销售数据。与此同时，分析公司Sensor Tower估计，甚至在游戏发售前，其销量就已超过1500万份。这将意味着超过15亿美元的收入，而开发预算估计为10亿至15亿美元。

对创纪录销量的期待

根据英国分析公司Omdia的预测，到年底GTA VI的销售额可能达到32亿美元。纽约大学斯特恩商学院教授约斯特·范德罗伊宁称该游戏是娱乐业的非凡现象，并将其比作“电子游戏界的泰勒·斯威夫特”。

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拥有Rockstar的美国发行商Take-Two Interactive已展开大规模营销活动。根据人力资源平台Remote的数据，在11月19日之前，全球请假申请数量增长了32%。

莱奥尼达世界与围绕该系列的争议

GTA VI的故事发生在虚构的莱奥尼达州，该州的灵感来自佛罗里达州。游戏讲述了一对邦妮与克莱德式的情侣，试图在犯罪猖獗的虚构迈阿密生存下来。开发者承诺带来更多真实感：角色的外貌将取决于饮食，玩家还必须发展两位主角之间的关系。

Rockstar耗时超过八年制作GTA VI，积极开发工作始于2018年《荒野大镖客：救赎2》发行之后。在发售前夕，该游戏获得了Game Awards八个奖项类别的提名，颁奖典礼定于12月10日举行。GTA VI的正式发行目前未计划在俄罗斯、中国、黎巴嫩和卡塔尔进行。

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