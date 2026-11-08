在巴拉圭，美元在八天内兑瓜拉尼上涨约12%——从10月28日的1美元兑5661瓜拉尼升至2026年11月5日约6358瓜拉尼。这发生在数字银行Ueno Bank危机加深的背景下；该行拥有近300万客户，并被巴拉圭中央银行纳入处置程序。The Rio Times报道。

外汇和债券市场的反应

据该媒体报道，11月5日，个别市场报价达到1美元兑6487瓜拉尼。当地媒体在11月5日和6日报道，汇率处于约1美元兑6360至6490瓜拉尼的区间。

The Rio Times指出，这些数据并非巴拉圭中央银行的官方汇率，因为该媒体无法核实监管机构的表格。报道中也未发现Ueno Bank转由监管机构控制后央行出售美元的通知。

与此同时，巴拉圭美元计价债券在EMBI指数中的利差扩大——该指标衡量投资者相较于美国国债所要求的额外收益率。该利差从约119个基点升至144个基点，盘中一度达到157个基点。3月，Ueno Bank还发行了约3.5亿美元的五年期美元票据。

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评级和对存款人的付款

穆迪于2026年7月确认巴拉圭的主权评级为Baa3，展望稳定。这是该机构评级尺度中投资级的最低水平。在11月6日的报告中，穆迪未看到银行业危机对主权评级的即时影响，同时指出了制度和治理方面的弱点。

标普全球评级给予巴拉圭BBB-评级，同样属于投资级；惠誉评级则为BB+，展望积极。截至11月7日，没有关于三家机构评级变动的报道。

巴拉圭中央银行为Ueno Bank存款人安排了每名存款人最高1000万瓜拉尼的付款——按该媒体采用的参考汇率，约为1540美元。穆迪指出，约97%的存款人完全受到存款保障基金覆盖，该基金9月的流动性约为16亿美元。

政治后果

The Rio Times还报道称，11月6日，参议院罢免了总统圣地亚哥·培尼亚，副总统佩德罗·阿利亚纳于同日宣誓就任国家元首。据该媒体称，存放在Ueno Bank的公共资金，包括养老基金，估计在7.3亿美元至8.7亿美元之间。

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