在肯尼亚，凯里乔县州长埃里克·穆泰表示，在不同的政治安排下，他未来愿意与副手弗雷德·基鲁伊合作。尽管两名官员之间存在长达四年的冲突，他仍在基普凯利翁当着基鲁伊的面作出这一表态，Nation Kenya报道。

穆泰表示，他们之间的分歧并非个人问题。同时，他对其副手感到失望，称基鲁伊与其政治对手合作，其中包括前能源部长查尔斯·凯特尔，而不是在县政府中共同工作。

相互指责

基鲁伊则指责州长将他排除在县政管理之外。他表示，其办公室预算被削减，工作人员被调往其他岗位，而他在公务出行时不得不自掏腰包购买燃料，或使用自己的汽车。

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这名副州长此前表示，他打算在2027年选举中与穆泰竞争，并将寻找新的政治伙伴。8月，穆泰公开宣布，他已选择负责财政和经济规划的县执行委员会成员杰克逊·罗普作为自己在此次选举中的副手候选人。

2022年选举后的冲突

两名政治人物自2022年选举后一直担任现职。基鲁伊多次声称，州长未能履行按60比40分配权力的协议。其他争议问题包括任命县执行委员会成员和官员，以及确定和资助发展项目。

穆泰还指控基鲁伊参与了两次未成功的弹劾他的尝试。据该媒体报道，参议院未支持两次尝试——分别发生在2024年10月2日和2025年8月26日。此前，包括宗教领袖和基普西吉斯族长老委员会在内的人士曾试图促成州长与其副手和解。

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