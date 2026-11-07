伦库州长领导肯尼亚新政党FEDA——Nation Kenya

11月6日，在肯尼亚内罗毕，卡贾多县州长约瑟夫·奥莱·伦库领导了新政治党派经济发展议程论坛（FEDA）。该党在Ufungamano House以“正义与繁荣”为口号亮相；其表示旨在成为边缘化和少数族群社区的政治平台。据Nation Kenya报道。

新政党的立场

伦库表示，包括马赛人在内的社区多年来在国家政治中仅被视为额外的选票来源。据他称，FEDA将寻求正义与尊严，并提出历史不公正的问题。

这名政治人物还表示，该党准备与认同其观点的政治力量结盟，但未具体说明在2027年大选前可能与哪些力量合作。FEDA总书记梅塔梅伊·奥洛尔达帕什表示，该党希望为少数群体和边缘化社区更广泛参与肯尼亚民主进程建立制度基础。

奥洛尔达帕什还声称，身份未公开的高级官员曾威胁伦库，如果不取消该党的发布活动，就会因腐败案逮捕并审判他。卡贾多南部议员塞缪尔·帕拉希纳支持这些说法。

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争夺马赛人选票

FEDA可能会影响在卡贾多、纳罗克和桑布鲁争夺选民的竞争——这些县以马赛人社区为主。2022年选举中，拉伊拉·奥廷加在这三个县共获得约36万张选票，而威廉·鲁托获得约32.5万张。

在奥廷加于2025年去世以及广泛代表性政府成立后，各政治力量正争夺他过去的支持基础。伦库正担任卡贾多州长的第二个也是最后一个任期，他以橙色民主运动名义当选该职务。他此前代表朱比利党，据该媒体报道，目前计划以FEDA名义竞选参议院席位。

卡贾多参议员塞缪尔·塞基表示，FEDA的成立不会削弱公民民主党的地区地位。

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