尼日利亚Allied Peoples Movement（APM）总统候选人、奥约州州长塞伊·马金德在埃努古与选民会面时，呼吁该国东南部居民在2027年不要基于族群或宗教倾向投票。据Premium Times报道，这名政治人物向APM地区会议的与会者发表了讲话。

向选民呼吁

马金德表示，由于彼得·奥比在该地区广受欢迎，他的团队曾劝他不要前往东南部。奥比曾任阿南布拉州州长，正代表Nigeria Democratic Congress竞选总统。

马金德表示，国家面临的问题不取决于宗教或族群归属。他呼吁选民在即将举行的大选中摒弃这类情绪。

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竞选承诺

这名APM候选人称，他已完成在尼日利亚六个地缘政治区举行的一系列会议。他解释说，为了考虑在这些活动中了解到的需求，他推迟了竞选纲领的发布。马金德表示，他的竞选宣言将于2026年11月4日发布。

这名政治人物表示，他的“重置议程”计划将基于四个方向：经济、安全、教育以及社会政治领域。马金德还承诺培训年轻人的职业技能，以促进创造就业岗位和减少失业，同时为商业发展创造条件。

在同一次会议上，APM主席优素福·丹塔莱表示，总统博拉·蒂努布在2023年当选后未能兑现承诺。该党副总统候选人拉瓦尔·道拉表示，APM打算通过一项包含16点的计划解决国家问题。

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