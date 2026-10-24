奥约州州长塞伊·马金德呼吁重启尼日利亚的经济、安全体系和教育。他的视频讲话在拉各斯州伊凯贾举行的Makinde-Daura Resetter Movement启动仪式上播放，据Premium Times报道。

呼吁变革

马金德表示，他完全支持重启国家的议程。他说，尼日利亚需要改变经济政策、安全架构和教育体系。

这位州长还质疑，如果许多尼日利亚人无法为家人提供基本生活必需品，外汇储备增长有何益处。他将这种情况比作一家之主为储蓄感到自豪，而家庭成员却在挨饿。

马金德认为，经济进步应改善生活条件，并让尼日利亚年轻人有机会实现自己的抱负。

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选举前的动员

Progressive Youths for Makinde’s Presidency 2027的媒体主任马丁斯·詹姆斯表示，此次活动旨在让支持者做好准备，在拉各斯各社区及该国其他地区传播该运动的纲领。他称，2027年选举是尼日利亚人选择不同道路的机会，这条道路将聚焦发展、政府问责、经济机会和生活质量。

Makinde and Daura Presidential Campaign Organisation的志愿者工作主任埃马纽埃尔·丹尼斯表示，燃油和电价上涨、安全问题、失业和高生活成本，是推动该运动的因素之一。他说，缩写MAD意为“与马金德和道拉一起带来改变”。

丹尼斯表示，竞选活动将重点关注基层动员和实质性政治议题，而非娱乐性集会。组织者还表示，计划在2027年选举前将该运动的网络扩展至尼日利亚全国。

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