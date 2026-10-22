在肯尼亚，内罗毕州长约翰逊·萨卡贾解除了杰弗里·莫西里亚担任县公共参与、公民互动和客户服务首席官员的职务。据《Nation Kenya》报道。

内罗毕政府的人事变动

县秘书马切尔·瓦伊肯达在周三发布的一封关于县首席官员重新任命和任职安排的信中表示，莫西里亚将由齐波拉·恩杰里·姆旺吉接替。她此前负责文化、艺术和旅游事务。

萨卡贾还任命塞缪尔·恩乔古为代理交通出行首席官员。戈弗雷·阿库马利出任住房首席官员，同时还将代理土地事务官员。

莫西里亚的政治计划

内罗毕市政厅的这次变动发生在肯尼亚大选前不到十个月，大选计划于2027年8月举行。莫西里亚此前表示，打算竞选内罗毕州长，挑战萨卡贾。

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在收到人事变动信函后，莫西里亚表示，他预料到了这一决定，现在将专注于自己的政治计划。他还声称，州长身边的人影响了萨卡贾，而他的工作据称引起了与县领导关系密切人士的担忧。

近几个月来，莫西里亚公开批评内罗毕政府，指控县官员腐败、管理不当以及忽视居民的问题。尤其是，他谈到医疗卫生管理存在问题，并声称Mama Lucy Kibaki医院重症监护室的设备发生故障且未得到维修。这些说法在报道中被列为莫西里亚的立场。

莫西里亚自2022年起担任首席官员：最初负责医疗机构事务，2024年被调往环境领域，并于2025年11月被任命负责公共参与、公民互动和客户服务。

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