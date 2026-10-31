尼日利亚埃基蒂州州长比奥敦·奥耶班吉呼吁其支持者和政治同僚停止过度赞美他，也不要赋予他那些他认为只属于上帝的特质。他请求大家仅称呼他为“州长先生”，Premium Times Nigeria报道。

选举结束后的呼吁

奥耶班吉于周五晚间在阿多-埃基蒂政府官邸Lady Jibowu大厅举行的10月每月Praise and Worship活动期间作出这一表态。他表示，竞选和选举时期已经结束，该州已进入治理、提供服务和兑现对居民承诺的阶段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

州长表示，一切赞美和敬意都属于上帝，政治领导人不应被赋予神性特质。他强调，自己在选举期间曾允许这样的称呼，但在新一届政府就职后，现在应当专注于政府工作。

拒绝政治绰号

奥耶班吉还专门反对使用“Jinx Breaker”、“Owi Bee, Se Bee”、“History Maker”和“Back to Back”等绰号。他还将埃基蒂州的相对和平、稳定与发展，特别是过去四年间的情况，归因于上帝的恩典。州长呼吁该州居民保持对上帝的信仰和信任。

关注我们在