在尼日利亚，Allied Peoples Movement（APM）总统候选人塞伊·马金德呼吁选民接受政客在竞选期间提供的钱财，但在2027年大选中应按照自己的信念投票。奥约州州长在包奇州启动APM总统竞选活动时发表了这一言论，据《Premium Times》报道。

马金德告诉支持者，不要让金钱激励影响他们的选择。他表示，选民可以拿走并花掉向他们提供的钱，但应支持他们认为合适的候选人。

Reset Agenda计划

该候选人表示，他提出了Reset Agenda计划，据他称，该计划应有助于解决饥饿、安全以及公民参与国家治理的问题。马金德称饥饿是该国最大的问题，并强调需要改变经济政策、安全体系和社会政治环境。

他还表示，政府需要更加包容、透明和真诚。马金德呼吁那些不满意该国当前发展方向的人支持他重启尼日利亚的提议。

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地区代表性

APM全国领导人、包奇州州长巴拉·穆罕默德出席了活动。他呼吁选民支持马金德，并表示，在他所称的该政治力量内部不公正事件之后，他们离开了人民民主党。

穆罕默德请求马金德在获胜后不要让包奇州和尼日利亚东北部被边缘化。他表示，联邦任命应将候选人的专业素质与对该国不同地区的公平代表性结合起来。

APM主席优素福·丹塔莱则表示，该党致力于建立一个可问责的政府，并扩大女性参与政治领导。

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