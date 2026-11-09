冲绳县知事根塔·科贾表示，在一名39岁日本女性涉嫌被杀一案发生后，他将在日本要求对《日美驻军地位协定》进行根本性审查。据Channel NewsAsia报道，检方上个月以涉嫌在冲绳一家酒店杀害该女子的罪名起诉了一名美国海军陆战队员。

要求审查协定

该协定是日本与美国于1960年签署的协议，规定了美国驻军在日本的地位。根据其条款，若军人在执行公务时实施违法行为，美国军事机关拥有优先调查违法行为并处罚军人的权利。

科贾表示，审查应规定迅速执行日方提出的、在提起指控前移交被拘留嫌疑人的请求。他还呼吁对美国军人适用日本法律，包括航空法。

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冲绳的反应

冲绳议员上个月通过了一项呼吁审查该协定的决议。该文件将在近期提交给美国大使馆。知事表示，在涉及美国军人或文职雇员的事件或事故发生后，冲绳曾多次向美军指挥部及两国政府提出抗议。

美国在日本约有5.4万名军人，其中大多数驻扎在冲绳。日本和美国还就防止美国军人犯罪的措施达成一致，包括讨论与当地社区的关系以及日本法律体系。美国官员将部分军人在该女子遇害后被实施的宵禁延长至12月7日。

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