在尼日利亚，阿比亚州州长亚历克斯·奥蒂呼吁其支持者不要攻击反对党，也不要在2027年大选前阻碍其竞选活动。据Premium Times Nigeria报道，他在乌穆阿希亚市政体育场举行的工党竞选启动仪式上发表了讲话。

奥蒂表示，他并未授权支持者袭击他人或阻止其他政治力量开展竞选活动。他呼吁尊重所有政党自由竞选的权利。

使用公共设施

州长表示，反对党应能够使用包括体育场在内的公共设施，前提是提交申请、获得必要许可并缴纳规定费用。

奥蒂还表示，他已指示安全机构拘留并坚决应对任何试图阻碍任何政治团体合法活动的行为，其中包括工党成员。他补充说，其政府不会容忍政治恐吓或阻挠政党的合法活动。

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州长呼吁各政治力量聚焦对民众重要的问题，提出各自的纲领，并避免人身攻击。他认为，民主进程意味着选民应能在不同的政治主张之间作出选择。

寻求连任的意向

奥蒂表示，他希望在2027年与其竞选搭档艾凯丘克武·埃梅图一同寻求连任。他解释说，作出这一决定是希望从挽救该州转向巩固既有成果，提高公共服务的质量和问责性，并让该州为新的经济机遇做好准备。

州长呼吁支持者动员选民，争取工党在定于2027年2月6日举行的阿比亚州州长选举中获胜。活动期间还介绍了该党在该州的竞选顾问委员会，并向候选人移交了党旗。

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