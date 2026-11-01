在尼日利亚，伊莫州州长霍普·乌佐迪马表示，他将对阿布贾联邦高等法院的裁决提起上诉。该法院认定其前任罗查斯·奥科罗查已被正式提名为全体进步大会党（APC）在2027年伊莫西参议员选区选举中的候选人。

州长发言人奥古伊凯·恩瓦丘克武称该裁决不公正，并表示乌佐迪马相信上诉法院将推翻这一裁决。据Premium Times报道。

围绕党内初选的争议

法官奥比奥拉·埃格瓦图裁定应承认奥科罗查为APC候选人，并责令尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）承认其为2027年参议院选举的候选人。奥科罗查对承认乌佐迪马为5月18日举行的党内初选获胜者提出了质疑。

这名前州长表示，他于2026年7月26日获得了经INEC认证的有关党内初选文件，而支持乌佐迪马候选资格的材料于8月22日提交给该委员会。奥科罗查称，这些文件在投票日期及投票进行方式上存在不一致。他还表示，144个选区和12个地方政府区域内300多个投票站的结果表格据称由同一人填写。

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州长的立场

恩瓦丘克武驳斥了这些说法，并坚称伊莫西选区举行了直接初选，因为奥科罗查不同意通过共识提名候选人。据州长代表称，乌佐迪马获得230,464票，奥科罗查获得1,098票。

这名发言人表示，INEC代表出席了初选，由威廉斯·卡约德领导的APC国民议会初选委员会监督了地方政府区域内的程序。他还否认奥科罗查关于控制伊莫州党组织结构的说法，并指出APC规则承认现任州长为该州党的领导人。APC表示，将研究法院裁决并采取可用的法律救济措施。

奥科罗查于2011年至2019年担任伊莫州州长，并于2019年至2023年代表伊莫西选区担任尼日利亚参议员。

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