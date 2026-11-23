11月24日，国际象棋世界冠军赛将在瑞士日内瓦开赛。现任冠军、印度棋手古凯什·多马拉朱将对阵来自乌兹别克斯坦的挑战者辛达罗夫。奖金池为250万美元，即230万欧元。

据德国之声报道，古凯什于2024年在18岁时夺冠，成为历史上最年轻的世界冠军。目前，这名20岁的棋手在国际棋联世界排名中位列第26名。他在赛前新闻发布会上表示，自己不是来卫冕，而是来再次夺冠。

挑战者排名更高

辛达罗夫升至世界排名第四位，因此被视为这场对决的热门人选。他告诉记者，自己直到去年才开始认真训练，并通过观察现任冠军学到了很多。

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挑战者称赞了古凯什在典型局面中的发挥、计算变化的能力以及战斗到最后的意志。前世界冠军维斯瓦纳坦·阿南德将古凯什状态下滑与他在非常年轻时夺冠后出现的责任和期待联系在一起。

年轻棋手正在成为领军者

德国国家队教练扬·古斯塔夫松表示，强大的国际象棋软件、全球范围的信息可得性以及在线国际象棋，让有天赋的年轻棋手拥有更多机会更快达到最高水平。他将排名领先者之间的变化称为代际更替。

古斯塔夫松表示，来自亚洲的年轻棋手在顶尖行列中占据越来越显著的位置，其中包括印度棋手拉梅什巴布·普拉格纳南达和乌兹别克斯坦棋手诺迪尔别克·阿卜杜萨托罗夫。世界排名第一的马格努斯·卡尔森如今很少参加古典国际象棋比赛，并于2023年拒绝卫冕世界冠军头衔。

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