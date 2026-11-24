在瑞士日内瓦，国际象棋世界冠军古凯什与挑战者贾沃希尔·辛达罗夫在世界冠军赛首局中战平。38回合后，双方比分为0.5比0.5，《明镜周刊》报道。

辛达罗夫的进攻与古凯什的防守

执白的辛达罗夫选择了西班牙开局。古凯什以柏林防御应对——这一变例被认为非常稳健，但计算起来复杂。挑战者迅速走出开局准备，并获得了显著的时间优势，而卫冕冠军则经常花很长时间思考走法。

第20回合后，辛达罗夫开始用马在王翼发动进攻，同时削弱了自己的防守。古凯什无法王车易位，但在压力之下找到了精确的防守走法。根据chess.com平台的数据，两位棋手的行棋准确率约为100分中的99分。

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通过重复局面和棋

比赛进入复杂的残局，据该媒体评估，古凯什继续找到了最佳走法。辛达罗夫有机会通过重复局面确定和棋，并利用了这一机会，因为他的进攻前景已不再显得令人信服。

古凯什表示，这盘棋的水平确实很高。他指出，自己必须解决开局中的几个问题，时间不足有些令人害怕，但最终没有成为问题。辛达罗夫说，对手防守得非常好，而他执白的进攻在最后变得过于冒险。

率先获得7.5分的棋手将赢得冠军。第二局计划于周三进行，古凯什将执白。

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