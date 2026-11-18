摇滚乐队Kiss的最后一场演唱会于2023年12月2日在美国纽约举行，该乐队秘密录制了一首由保罗·斯坦利创作的新作品。贝斯手兼乐队联合创始人吉恩·西蒙斯在接受《滚石》采访时透露了这一消息。他未披露有关这首歌的细节及其可能的发行时间。

西蒙斯在双集纪录片《Kiss: End of the Road》首映前谈及这次录制。该片聚焦乐队告别巡演的最后一部分，将以付费流媒体形式发布，展示了音乐人为在麦迪逊广场花园举行的最后一场演出所做的准备，以及巡演期间遇到的困难。

巡演期间的负荷

影片展示了Kiss于2023年在巴西亚马孙州马瑙斯的演出，当时西蒙斯因高温和高湿度在舞台上精疲力竭。这位音乐人解释说，他上台前饮水不足。经过几分钟的休息后，他得以继续演出，并演唱了歌曲Cold Gin。

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保罗·斯坦利表示，看到同事的状况后，他已准备在当晚停止演唱会。西蒙斯也承认，他和斯坦利已经无法像20岁时那样，在舞台上完成同样高强度的身体动作。

Kiss的后续计划

文章指出，Kiss并未解散，但斯坦利和西蒙斯表示已结束巡演。斯坦利将乐队活动的下一阶段称为多元化。可能的发展方向包括虚拟形象演出，Kiss曾在最后一场演唱会上展示过这些形象的草图。

西蒙斯还谈到Kiss品牌的其他可能项目，包括动画片、主题公园或传记电影。他表示，音乐人决定在自身的最高点结束舞台巡演，而Kiss项目本身将以其他形式继续存在。

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