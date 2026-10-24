几内亚通过法令批准了一笔3亿欧元贷款，约合3.36亿美元，用于铺设该国北部拉贝与图盖之间的道路。法令在国家电视台宣读，据《The Rio Times》报道，消息援引几内亚媒体Guinéenews。

融资协议于2026年7月22日在首都科纳克里由财政部长玛丽亚玛·西雷·西拉和基础设施部长法西内·西拉签署。基础设施部长表示，该协议将在批准后生效。

融资与参与方

银团贷款的牵头安排行是Bank of Africa United Kingdom PLC，该机构是摩洛哥Bank of Africa的伦敦分支机构。Africa Finance Corporation、ABC Islamic Bank、Bank of Africa、Bank of China以及来自科威特和阿布扎比的银行也参与了融资。

该贷款包括一笔采用穆拉巴哈模式的伊斯兰金融分期，即按成本加价销售的机制。部分贷款由伊斯兰投资与出口信贷保险公司ICIEC承保。Bank of Africa表示，这是几内亚首次进入国际银团贷款市场。

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富塔贾隆地区的道路

该项目涵盖27号和28号国道共148.86公里，以及34号公路上从班蒂至库比亚长11.44公里的支线。计划在高原地区富塔贾隆共铺设约160公里道路。

项目还包括建设一座跨越巴芬河、采用沥青混凝土路面的200米长大桥。Guinéenews于7月报道，工程将持续36个月，承包商将是Compagnie sahélienne d’entreprises。

几内亚政府将该道路项目与“西芒杜2040”计划联系起来，该计划围绕西芒杜大型铁矿床的开发而制定。财政部长表示，新道路应能便利农民进入市场，并降低该农业、畜牧业和采矿业潜力地区的运输成本。

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