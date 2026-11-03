在也门，伪装成石头、砖块、保温瓶和其他日常用品的爆炸装置，对因战事离开家园的平民构成额外威胁。排雷组织Halo Trust表示，爆炸物还被藏在包中、土壤下方以及道路路边，约30万人正沿这些道路前往临时避难所。

交通路线上的地雷

据《国民报》报道，根据Halo Trust的数据，地雷和未爆弹药位于重要交通路线上。该组织指出，大多数地雷被埋设在遭胡塞武装围困的塔伊兹市附近。

Halo Trust中东地区负责人安德鲁·摩尔表示，随着前线变化以及平民转移至陌生地区，遭遇隐藏爆炸装置的风险每天都在增加。他强调，区域勘查和排雷工作必须与冲突进程的变化相适应。

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医疗中心遭袭

这一警告发出之际，也门政府报告称，胡塞武装袭击了南部拉赫季省的一家医疗中心。根据政府数据，5人死亡，另有15人受伤。政府媒体还称，伤亡者中包括10名医务人员：3人死亡，7人受伤。

也门卫生部称此次袭击为严重犯罪，并表示医疗机构中立原则遭到违反。该国的激烈战斗于8月恢复，当时胡塞武装开始向红海推进。胡塞武装控制着首都萨那，而也门政府驻扎在亚丁。

沙特主导的联军表示，在利雅得地区拦截了两架无人机，并在沙特阿拉伯南部击落了一枚弹道导弹。胡塞武装声称，他们向达曼机场、吉赞的一处雷达以及附近的一架军用运输机发射了无人机。沙特阿拉伯没有立即证实这些说法。

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