与伊朗有关联的黑客组织Handala称，在全国选举期间，其在以色列多个投票站附近留下了带有“敏感物品”的花束。该组织在其Telegram频道发布了花束的照片和视频，并称这些花束被放置在投票中心附近，据《The National》报道。

称有寄给加迪·艾森科特的包裹

Handala还称，其递送了一个内含花束、信息和一封信的包裹，信件由阿西夫·萨尔马德签署；该组织称其为Handala人民抵抗阵线指挥官。据该组织称，该包裹原本是给以色列国防军前总参谋长加迪·艾森科特的，后者正在参加选举，并寻求让总理本雅明·内塔尼亚胡下台。

该组织在一则Telegram消息中警告称，在接下来的数小时内，可能会发现其他包裹。同时，没有任何迹象表明这些花束构成威胁。

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该组织此前的网络攻击

美国当局将Handala与伊朗联系在一起。今年3月，该组织声称入侵了联邦调查局局长卡什·帕特尔的个人电子邮箱和云服务，并公布了他的照片以及一份包含个人联系方式的旧简历。当时，联邦调查局表示，已采取必要措施以降低潜在风险，且公开的信息属于历史信息，不含政府数据。

今年3月，美国司法部查扣了据其称被Handala使用的网络资源。美国国务院曾悬赏最高1000万美元，以征集有助于确认参与该组织活动人员的信息。《The National》还指出，Handala曾被关联到针对美国医疗技术公司Stryker的一次网络攻击。

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