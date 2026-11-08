日本电视剧《Vivant》的粉丝开始前往阿塞拜疆，该项目第二季曾在当地拍摄。旅游运营商Hankyu Travel International与制作该剧的东京放送系统电视台合作，推出了前往拍摄地的旅游套餐。据《日本时报》报道，从2026年11月底至2027年10月的部分团期已经有候补名单。

Hankyu Travel的一名代表表示，受该电视剧影响，前往阿塞拜疆的旅游产品销售活跃。该公司还在考虑开放额外的预订名额。

巴库的取景地

吸引游客的地点之一是巴库的希尔万沙宫。该建筑群内的浴场遗址在剧中被用作表现耶路撒冷的取景地。10月底，来自东京的47岁Mayumi Kishi来到那里，用智能手机拍摄了这个地点。

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Kishi表示，她最初计划前往阿塞拜疆，并非因为这部电视剧。不过，在同行者的建议下，她决定参观其中一处拍摄地，并在出行前观看了《Vivant》，以便认出这些地点。

游客兴趣

巴库的Bukinist书店是另一处容易辨认的取景地。剧中，该书店被呈现为Beppan的基地——这是日本自卫队内一个据称秘密的情报单位。书店负责人表示，日本游客每天都会前来拍照和录制视频。

阿塞拜疆电影局首席执行官Rashad Azizov称，这部电视剧是搭建阿塞拜疆与日本之间桥梁的机会。他希望会有更多来自日本的游客来到该国，参观其历史古迹、建筑和美食。

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