HD Hyundai下水600吨自主舰艇——《韩国先驱报》

韩国蔚山市的造船公司HD Hyundai下水了一艘600吨自主水面舰艇，该舰由其与美国防务公司Anduril Industries联合打造。这是两家公司共同开发的首艘此类舰艇，《韩国先驱报》报道。

仪式在蔚山的HD Hyundai Heavy Industries造船厂举行。约70名公司代表、美国军方人员和美国驻首尔大使馆代表参加了仪式。出席者包括HD Hyundai Heavy Industries总裁Joo Won-ho、Anduril首席运营官Matt Grimm，以及Anduril海事和机动系统高级副总裁Shane Arnott。

该舰艇用一年建成

两家公司在签署开发协议约一年后完成了该舰艇的建造。这远少于建造一艘军舰通常所需的数年时间。在运往美国之前，该舰艇将在蔚山近海进行海试和最终舾装。后续在美国进行的测试计划于2027年初展开。

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10月，HD Hyundai和Anduril还在加利福尼亚州长滩近海展示了一艘排水量为368吨的较小型自主水面舰艇。

自主控制与任务执行

这艘新舰艇结合了HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering开发的VAone自主平台，以及Anduril的Lattice平台，后者利用人工智能进行自主任务控制。VAone整合了HD Hyundai子公司Avikus的自主导航技术，以及设备监测、故障检测和针对潜在损坏的自动响应系统。

HD Hyundai表示，这些系统能够实现导航、机械控制、损害管制和武器系统操作的自动化。该公司称，该舰艇专为满足美国海军要求的长期无人操作而设计，预计将执行侦察、监视和海事情报收集任务。

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