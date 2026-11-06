在法国，医疗保健领域网络威胁情报共享组织Health ISAC警告其成员，制冷设备控制器正遭遇一波攻击。受影响的机构之一是法国血液服务机构：恶意活动的目标是一家冷藏设施系统供应商。正如NPR报道，该机构及时发现了可疑活动，并保住了血液样本。

法国血液服务机构表示，事件期间，除霜参数和温度阈值被提高到危险水平。Health ISAC强调，对储存献血、血浆或关键药品的制冷系统进行干扰，可能直接危及救命所需的资源。

脆弱的冷却系统

工业制冷控制器被用于医疗、食品工业、农业、运输和化学制造领域。美国联邦调查局正在追踪在不同国家关键基础设施设施中攻击此类系统的恶意行为者。该机构评估认为，商品和设备库存面临威胁。

在法国发生攻击之前，数千台制冷设备控制器几乎毫无保护地可从开放互联网访问。事件发生后，专家仍发现数百台未受保护的设备。Claroty公司也报告了控制器中的漏洞，其中包括美国Copeland和丹麦Danfoss的设备。

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更新此类系统的软件通常需要将其停机，这对医院而言尤其危险。一些老旧设备无法再获得制造商的更新，而供应商往往要求持续远程访问控制器以进行维护。

关于涉事者的说法

对这一系列制冷控制器攻击负责的人尚未确定。伊朗至少与以色列的一起事件有关联，调查人员也在考虑其与美国军事基地故障有关的可能性。亲俄组织NoName057(16)和Z-Pentest Alliance在Telegram上宣称参与了欧洲的攻击，并公布了一份据称被盗的凭证样本。

与此同时，专家指出，要得出结论，需要访问日志、配置变更数据以及维护账户的相关信息。Health ISAC建议医疗机构将此类系统从公共互联网移除，隔离制冷设备，使其与主网络和访客网络分开，并安装独立的温度报警装置和机械限位器。该组织还建议培训员工手动操作设备，并保存系统的离线备份。

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