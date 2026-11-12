能源集团HELLENiQ Energy Holdings计划在2030年前向罗马尼亚投资超过10亿欧元。这些资金预计将用于扩大可再生能源项目和电力储能系统，Cyprus Mail报道。

2吉瓦目标

据该公司称，这项投资计划旨在支持该集团的中期目标，即到2030年实现超过2吉瓦的可再生能源装机容量。扩大在罗马尼亚的业务是HELLENiQ Energy加强其在东南欧布局并发展多元化能源组合战略的一部分。

该集团通过子公司HELLENiQ Renewables，已在罗马尼亚运营总装机容量为211兆瓦的光伏项目。另一座容量为96兆瓦的风电站正处于建设阶段，计划于2027年第二季度完工。

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项目和储能系统

除现有设施和在建风电场外，HELLENiQ Energy在罗马尼亚的开发项目组合还包括超过800兆瓦的可再生能源发电项目和500兆瓦的电池储能系统。

该公司表示，计划中的投资将加强罗马尼亚的能源安全，并有助于将更大比例的可再生能源电力接入国家能源系统。该集团评估认为，这些项目还将提高电网的灵活性和韧性，以应对不断增长的可再生能源发电规模。

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