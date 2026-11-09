在美国纽约，NYU Langone Health的研究人员将卧室空气净化与糖尿病前期人群更稳定的血糖水平联系起来。使用真正的便携式HEPA过滤器约一个月的参与者，其每日血糖波动几乎降低了8%，News-Medical报道。

研究如何进行

该研究有150多名患有糖尿病前期但没有已知动脉粥样硬化的男性和女性参与。志愿者被随机分为两组：一组在卧室中使用真正的空气净化器睡眠，另一组则使用不能净化空气的模拟设备。

真正的过滤器使空气中细小有害颗粒物的浓度降低了36%。参与者在实验开始前一周佩戴连续血糖监测系统，并在过滤四周后再次佩戴。为确定进餐时间，科学家使用了一种基于人工智能的工具来分析血糖读数的变化。

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早餐后的变化

使用真正HEPA过滤器的一组在早餐后记录到的晨间血糖升高也较小。该餐后血糖水平的累计升高平均减少约17%，峰值读数下降13%。

在分析结果时，研究人员考虑了参与者的年龄、性别和体重指数。结果计划于11月8日在美国心脏协会年度科学会议上公布。

作者计划开展更长期的研究，以检验空气过滤是否能减缓或阻止糖尿病前期向糖尿病发展，并降低心脏病发作、卒中及心肾代谢综合征其他表现的风险。研究人员警告称，这些结论可能不适用于已经患有糖尿病的人群，或空气污染成分和水平不同地区的居民。

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