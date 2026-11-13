在美国，美国卫生与公众服务部（HHS）2026年10月29日的一项政策预计将通过允许配制药房生产和销售六种肽类物质来扩大获取渠道。这些物质包括BPC-157、Epitalon、KPV、MOTS-c、Semax和TB-500——它们尚未获美国食品药品监督管理局（FDA）批准，其安全性和有效性也未得到证明。

《财富》报道了此事。此前，消费者主要通过网络或健康产品商店购买这类肽类物质。直到2023年，其中一些也在配制药房销售，但FDA当年因未具体说明的重大安全担忧，禁止此类药房生产和销售一系列肽类物质。

委员会投票

2026年7月，一个咨询委员会以8票对6票通过扩大这六种肽类物质的获取渠道。投票前，FDA科学家多次向委员会表示，有关这些物质安全性和有效性的现有信息不足以允许药房生产它们。

美国卫生与公众服务部长小罗伯特·肯尼迪此前曾呼吁FDA重新审查2023年的限制措施。他还任命了就此问题向FDA提供建议的委员会的8名新成员；据报道，他们所有人都与销售或推广肽类物质的公司有关联。

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该政策将如何运作

该政策 предусматривает采用一种机制，即监管机构决定不采取执法行动。在这种情况下，药房将被告知，生产和销售上述六种肽类物质不会面临法律后果。

此类药房可以为不适合使用以获批形式或剂量供应的商业药物的患者配制处方药。该报道的作者、维拉诺瓦大学法学教授阿娜·桑托斯·鲁奇曼警告说，药房没有义务检测从外部供应商获得的成分。她认为，销售点的增加并不意味着将对这些产品的安全性和有效性进行监管审查。

一些网红将BPC-157和TB-500的组合称为“金刚狼组合”，并宣传其可用于增加肌肉量和训练后恢复。

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