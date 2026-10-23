南非行业机构Higher Health希望将有关强奸和性暴力的规程，以及学生宿舍和私人住所安全规程设为强制性规定。目前，这些规程仍属自愿性质，《每日马弗里克报》报道。

Higher Health发言人纳什维尔·内梅萨尔表示，自2020年成立性别暴力问题技术工作组以来，该机构已培训5,814名工作人员，其中包括大学安保人员和学生事务院长。同时，他称资金是实施相关项目的一项重大挑战。

规则执行面临的问题

2025年，南非性别平等委员会向议会表示，大多数大学都制定了关于性别暴力和性骚扰的政策，但执行并不一致。仅有五所教育机构为审计提供了更新信息。

对包括纳尔逊·曼德拉大学在内的三所大学进行的研究发现，调查进展缓慢且力度不足。该委员会还记录了这样的案例：纪律指控虽已拟定，但在考试期间未向被指控学生送达，以便他们能够完成学业。

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代表委员会介绍调查结果的律师恩塔比森·塞帕尼亚强调，在调查或司法程序期间，有必要为投诉人采取临时保护措施。她认为，提供替代性学习或住宿安排的义务应由被指控造成伤害的人承担，而不是由投诉人承担。

大学的变化

据《每日马弗里克报》报道，罗德斯大学以一项专门针对学生间性犯罪的政策，取代了关于骚扰的一般规则。该政策侧重于预防、案件处理和对受害者的支持，并规定优先保障其安全。

纳尔逊·曼德拉大学表示，正在审查相关政策，并加强对可获得帮助的信息宣传。该校代表赞迪莱·恩格文杜表示，被移交正式纪律审理的案件将在移交后五天内安排审理。

性别暴力研究人员莉萨·维滕指出，目前仍未获得所有大学关于收到投诉数量的数据。她认为，教育机构应负责处理此类投诉，并分析机构应对被证明无效的案件。

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