在苏格兰，英国潜艇“复仇号”（HMS Vengeance）在创纪录地水下巡逻217天后返回法斯兰海军基地。该潜艇于4月12日开始任务，并于周日结束任务，在水下停留了超过七个月，《卫报》报道。

新的巡逻纪录

此前此类部署持续时间的纪录为205天，由前一批船员创下。“复仇号”是搭载英国“三叉戟”导弹并提供核威慑能力的四艘潜艇之一。

Vanguard级潜艇于20世纪90年代投入使用，设计执行时长为三至四个月的航程。潜艇配备约140名船员，长期任务所需的食品储备，包括罐头食品，存放在走廊和其他空余空间。

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潜艇的位置保密，以防其成为目标，因此无法在巡逻期间补充物资。船员保持无线电静默，不能向外发送信息，但能够接收新闻和其他信息。

舰队维护问题

任务时长增加与潜艇维护进度缓慢有关。皇家海军负责人格温·詹金斯爵士将军上周表示，英国必须改善潜艇维护，以便更快地轮换潜艇。

今年7月，工党政府宣布了一项为期10年的投资计划，将向该国三大海军基地——法斯兰、德文波特和朴茨茅斯——投资260亿英镑。与此同时，用于取代Vanguard级的首艘新型Dreadnought级潜艇预计最早也要到约2032年才能服役。这意味着现有潜艇必须至少再继续服役五年。

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