在美国，Honda和丰田因高田安全气囊气体发生器存在破裂风险而召回汽车。这些召回行动在美国合计涉及约112万辆汽车，而丰田在全球的召回规模约为79万辆汽车。Motor1报道。

哪些汽车被召回

Honda召回810,592辆汽车：2012至2013车型年的Honda Civic和CR-V、2013年的Honda Accord，以及2013年的Acura ILX和RDX。此次行动涉及最初在美国高温高湿州和属地销售，或后来在这些地区登记的车辆，包括阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、夏威夷州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州和得克萨斯州。

丰田在美国召回314,029辆汽车。名单包括2003至2008年的Corolla、2005至2006年的Tundra、2005至2007年的Sequoia和2016至2017年的4Runner。此次行动还涉及约9,000辆2017年的Lexus GX460、一辆2011年的Lexus IS250，以及约1,100辆2002至2010年的Lexus SC430。

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免费更换

制造商计划免费更换气体发生器。丰田和Lexus表示，经销商将更换前排乘客安全气囊的气体发生器。Honda计划从12月18日起开始向车主发送临时通知，但尚未公布零部件可用日期。丰田和Lexus预计将于2027年1月11日寄出召回信。

Honda和丰田表示，在这些召回行动中尚未记录到气体发生器破裂、事故或受伤事件。该决定是在长期监测后作出的，监测发现某些批次气体发生器及气候区域存在推进剂降解迹象。美国国家公路交通安全管理局将这些召回视为预防性措施。

与此同时，自2009年以来，作为更广泛问题的一部分，缺陷Takata组件在美国至少与28起死亡和400多起受伤有关。据美国监管机构估计，全国累计召回了6700万个Takata安全气囊。车主可通过召回查询工具使用VIN码核查车辆状态，经销商将在零部件到货后安排维修服务。

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