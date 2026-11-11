日本汽车制造商本田将截至2027年3月的财年营业利润预期上调至7800亿日元，约合49亿美元。该公司此前的预期为6500亿日元，但新预期仍低于分析师预计的8390亿日元。

据《日本时报》报道，创纪录的摩托车销量和北美强劲需求促成了预期调整。与此同时，本田截至9月30日的三个月营业利润为1180亿日元，低于分析师预计的2650亿日元。

因电动汽车产生的减记

本田执行副总裁诺里亚·凯哈拉表示，若不计入与电动汽车相关的损失，该公司年度营业利润预计将达到1.3万亿日元。电动汽车战略的改变导致资产减记2.5万亿日元。Pelham Smithers Associates分析师朱莉·布特认为，本田尚未确认所有相关成本，因此这些成本可能在本财年剩余时间对业绩造成压力。

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该公司表示，摩托车销量在上半年达到创纪录水平，尤其得益于印度和巴西销量的增长。与此同时，汽车部门在中国正在失去市场地位：8月份，本田在当地的销量下降了53%，面临包括比亚迪在内的本土电动汽车制造商的竞争。

押注混合动力汽车

美国仍是本田最大的收入来源地，那里对紧凑型节能汽车和混合动力汽车的需求正在增长。该公司计划在俄亥俄州建设一座价值30亿美元的工厂，用于生产新一代混合动力汽车。生产计划于2029年开始，规划年产量为24万辆。

到2030年3月，本田计划在全球推出15款新的混合动力车型，主要面向北美市场。与此同时，该公司将年度汽车销量预期下调至316万辆，比此前目标少23万辆。

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