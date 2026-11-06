本田将其新款纯电动SUV命名为Alpha，并宣布该车将于2026年12月2日在印度全球首发。印度将成为该车型首个上市市场，同时也将成为这款汽车的全球生产基地，Motor1报道。

在印度生产

本田汽车印度公司确认了车型名称、发布时间和生产计划。本田汽车印度公司总裁兼首席执行官柳泽敏幸表示，Alpha旨在成为该品牌在印度发展电动出行的重要里程碑，并体现公司向印度消费者提供现代电动汽车的意图。

他表示，将印度确定为该车型全球生产中心的决定，是本田更广泛电动化战略的一部分，也表明印度市场对该公司的重要性。

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新标识及与概念车的关联

Honda Alpha将成为该品牌首款在印度销售、采用更新版H字形徽标的量产车型。公司将这一新标识与下一代电动汽车联系起来。Alpha这一名称源自希腊字母表的第一个字母，按本田的构想，它象征着新的开始。

这款新SUV与在日本移动出行展上亮相的Honda 0 Alpha概念车密切相关。在公布的预告图中，车辆被布料覆盖，但可以看到与概念车相似的高耸后部轮廓。本田尚未公布技术规格、电池和续航数据、价格以及在其他市场的销售时间。

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