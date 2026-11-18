在中国深圳，Hongqi和比亚迪的汽车被用于亚太经济合作组织峰会与会者的官方交通运输。两家制造商共提供了近1400辆轿车、SUV和小型客车。美国总统唐纳德·特朗普预计将于周三抵达深圳，而他的装甲总统座驾凯迪拉克一号（Cadillac One），即“The Beast”，将在半年内第二次访问中国。

供代表团使用的车辆

据《南华早报》报道，豪华汽车制造商Hongqi向峰会组织方交付了近700辆新的轿车、SUV和小型客车，用于服务不同级别会议的VIP与会者。

许多Hongqi汽车属于新能源汽车，并配备了包括自动驾驶功能在内的技术。该品牌的母公司中国第一汽车集团表示，此次峰会标志着Hongqi公务车队进入新能源交通时代。

总部位于深圳的比亚迪也投入近700辆汽车运送代表和媒体代表，其中包括其高端子品牌腾势（Denza）的600多辆D9小型客车。该市有数百辆电动或混合动力汽车用于代表团的官方交通运输。

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美国总统座驾和总统专机

据该报报道，5月曾到访北京的凯迪拉克一号，据广泛报道配备V8发动机。一些报道称，其燃油消耗约为每100公里64升，碳排放量约为每100公里170公斤。

一架临时美国总统专机也将抵达中国——这是一架由卡塔尔赠予特朗普政府的改装波音747-8。这将是该飞机自7月投入使用以来首次飞往中国和亚洲。这架机身底部为深蓝色、带有红金色条纹的飞机周一曾在阿拉斯加停留加油，周二降落在马尼拉。

这架估值4亿美元的飞机因这类礼物的合法性、伦理性以及可能存在的外国影响而引发争议。使用由外国政府提供的飞机，也引发了对通信和安全系统保护的担忧。由于改装工作仍在继续，新型VC-25B总统专机交付延迟。

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