华为推出了Luterra S2，这是一套用于住宅建筑能源储存和管理的综合系统。它结合了混合逆变器、模块化电池以及采用人工智能的能源管理系统。该设备的单相版本输出功率为3至10千瓦，三相版本最高可达20千瓦，Electrek报道。

模块化配置

Luterra S2的基本配置提供5千瓦时的储能和3千瓦的输出功率。该系统可通过容量为7千瓦时的磷酸铁锂电池模块进行扩展。

据该媒体报道，多个互联系统可提供最高336千瓦时的总储能容量。若并联安装三台20千瓦设备，其总输出功率可达60千瓦。

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碳化硅架构

华为表示，Luterra S2成为首个采用该公司专有全碳化硅架构的同类系统。该公司称，这一方案将提高效率和功率密度，并简化设备安装和调试。

该系统配备无外部风扇的被动冷却。华为表示，其噪声水平低于29分贝，工作温度范围为−25 °C至约60 °C，外壳防护等级为IP66，并具备C5-M级防腐保护。

华为Distributed PV & BESS Business总裁史蒂夫·张表示，公司希望通过结合碳化硅架构、基于人工智能的管理和安全措施，使新系统更小、更轻、更安静、更安全且更强大。

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