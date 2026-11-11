NASA哈勃太空望远镜首次在可见光下展示了年轻行星系统Beta Pictoris中被称为“猫尾”的暗尘埃结构细节，该系统距离地球约63光年。正如ScienceDaily报道，天文学家认为，这一聚集体可能形成于大小可与冥王星相比的大型天体碰撞之后。

“猫尾”是Beta Pictoris周围大型尘埃和碎屑盘的一部分。此前它只能通过红外詹姆斯·韦布望远镜观测到，而在较短波长下，这一结构几乎无法察觉。发表在《The Astrophysical Journal Letters》期刊上的新研究，将哈勃数据与超过14年间收集的观测数据结合起来。

黑暗且多孔的尘埃

研究人员估计，该结构可能延伸约1,000个天文单位，相当于约930亿英里。它很可能主要由耐热的碳基有机材料构成，这种材料能很好地吸收可见光，因此呈现出非常暗的外观。

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观测还表明，尘埃颗粒大小约为一微米，且极为多孔。论文作者考虑了一种解释：碰撞可能如此剧烈，以至于碳材料蒸发，并在冷却后再次凝结成轻质多孔颗粒。与此同时，这类尘埃形成的机制尚未最终确定。

不同的形状与盘面扭曲

结合哈勃和詹姆斯·韦布的数据，使研究人员能够进一步确定“猫尾”的空间形状。此前人们认为，它相对于地球在恒星后方延伸得很远，但模拟表明，这一结构可能主要位于天空平面内，并向侧方延伸。

此外，哈勃还发现Beta Pictoris系统宽广尘埃晕中存在扭曲。科学家将其与气态巨行星Beta Pic b的引力影响联系起来；据估计，该行星的质量约为木星质量的十倍。研究人员认为，这类系统有助于研究行星形成期间发生的碰撞和引力过程。

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