初创公司Humble Robotics在A轮融资中筹集了5100万美元，用于推动其自动驾驶电动货运平台Humble Hauler从原型阶段进入预生产阶段。该公司吸引的投资总额已超过7500万美元，Electrek报道。

用于测试和生产的资金

本轮融资由投资公司Obvious Ventures领投。现有投资者Eclipse和Energy Impact Partners也参与其中。Humble Robotics计划将资金用于与客户开展试点项目、系统测试和验证，以及生产的早期阶段。

Humble Robotics创始人兼首席执行官埃亚尔·科恩表示，他的团队花费数年时间证明卡车能够在没有驾驶员的情况下行驶。据他所说，更困难的任务是创造一种货运运营商每天都能依赖的解决方案。

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没有驾驶室的平台

Humble Hauler是一种用于集装箱货物的电动平台，没有驾驶员、驾驶室和传统卡车。该公司将集装箱底盘重新构想为独立车辆，而不是试图将普通卡车自动化。开发人员预计，没有驾驶室和卡车将降低平台重量，并提高集装箱运输效率。

该平台设计用于在货运码头之间运行。为实现360度视野，它使用摄像头、激光雷达和雷达，以及vision-language-action类型模型，后者旨在帮助系统应对新场景。Humble Robotics此前已筹集2400万美元，并且根据该公司自身数据，在不到六个月内建造了首个Humble Hauler原型。

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