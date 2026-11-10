韩国正式注册了Fanomenon Co.，该公司由Hybe、SM Entertainment、JYP Entertainment和YG Entertainment共同成立，用于在2027年12月举办国家K-pop音乐节Fanomenon。根据《韩国先驱报》的报道，企业登记册显示，该公司的注册记录于10月26日录入。

资本与管理层

Fanomenon Co.的实缴资本为40亿韩元，约合300万美元。其资本由80万股普通股构成，每股面值为5000韩元。公司章程允许发行最多500万股，使其能够筹集最多250亿韩元资本。

新成立公司的首席执行官和唯一内部董事将由朴允瑞担任。他出生于1993年，此前曾在Hybe和JYP Entertainment工作。四家经纪公司各向董事会委派了一名非执行董事。管理架构中还包括一名审计师。

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音乐节与名称权利

Fanomenon计划于2027年12月2日至12日举行。活动将在首尔仓洞地区的Seoul Arena以及京畿道高阳市的Kintex举行。活动计划将结合K-pop演唱会、面向粉丝群体的奖项和企业展览。

Fanomenon Co.的经营范围不限于组织音乐节。该公司将能够管理演出场地并取得其相关权利，销售门票并代理门票销售，生产和分销食品、服装及纪念品，投资文化和娱乐产业，并许可知识产权。

该公司的成立发生在围绕Fanomenon商标的争议之后，JYP曾单独提交该商标的申请。据该报报道，10月23日提交至国民议会的修订合同据称规定，文化部与该合资企业将平分该商标权利。

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