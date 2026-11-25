现代在美国推出了2027款第五代Tucson，其中包括配备越野套件的全新XRT Pro混动版本。据Motor1报道，燃油跨界车预计将于2027年第一季度抵达美国经销商处，混动车型则将在第二季度初上市。

更大的车身和全新内饰

新款Tucson车长185英寸、车宽75英寸，较上一代车型分别增加2.3英寸和1.6英寸。不含车顶行李架时，这款跨界车的高度为66.3英寸。后门如今可打开至83度，而非73度；变速器选择器则被移至转向柱上，从而释放了中央控制台的空间。

Pleos Connect多媒体系统基于Android Automotive OS运行。Tucson将提供12.9英寸或17英寸中央显示屏，并搭配9.9英寸数字仪表盘。该系统还支持通过网络进行软件更新以及Gleo AI语音助手。

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用于越野的XRT Pro混动版

基础版Tucson将配备1.6升涡轮增压发动机，输出184马力和195磅英尺扭矩，匹配八速自动变速器。混动车型将这台发动机与电动机结合，综合输出为233马力和280磅英尺，配备六速自动变速器。

Hybrid XRT Pro版本将配备全轮驱动、18英寸全地形轮胎、前拖车钩以及用于低抓地力条件行驶的X-Trek+系统。其离地间隙将达到8.3英寸。混动Tucson还将提供Stay Mode模式，在发动机关闭时，该模式可通过混动电池为气候控制系统和音响系统供电并为设备充电，最长可达30分钟。现代尚未公布这款新车的价格。

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