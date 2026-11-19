在美国洛杉矶车展上，现代发布了第八代紧凑型轿车伊兰特。2027年款燃油版将先于2028年款伊兰特混动版在美国上市，Motor1报道称。

新款轿车采用Art of Steel设计风格，配备更宽的翼子板、更长的发动机舱盖以及更鲜明的三厢车比例。伊兰特车长增加3.4英寸，达到188.8英寸；轴距增加1.2英寸，达到108.3英寸。现代表示，这将增加第二排乘客的空间。该车的风阻系数为0.26。

燃油版和混动版

2027年款基础版伊兰特将搭载2.0升Smartstream阿特金森循环四缸发动机。现代估计其最大功率为147马力，扭矩为132磅英尺。这款前轮驱动轿车将配备带Shiftronic功能的智能无级变速器。对于配备16英寸车轮的版本，公司宣称其混合工况目标燃油经济性最高可达35英里/加仑。

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混动版伊兰特将保留1.6升四缸动力总成，但综合输出预计将从139马力提升至155马力。电动机功率从32千瓦提高至45千瓦，高压电池容量从1.32千瓦时增加至1.49千瓦时。该混动版将配备六速双离合变速箱、独立多连杆后悬架，宣称的混合工况目标燃油经济性最高可达53英里/加仑。

12.9英寸屏幕和语音助手

车内将配备基于Android Automotive OS的Pleos Connect多媒体平台，标配12.9英寸全高清触摸屏。该系统将支持无线Apple CarPlay和Android Auto、Bluelink服务、SiriusXM、Wi‑Fi以及通过网络进行的软件更新。

伊兰特还将配备Gleo AI语音助手。现代表示，该助手将能够理解自然语言指令、支持上下文对话，并同时处理多个请求。音响系统和空调仍将保留物理按钮和控制旋钮。现代尚未公布价格、最终EPA燃油经济性数据以及确切的销售开始日期。

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