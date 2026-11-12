现代将更新其 2027 款美国电动车产品线：公司将停售标准版 IONIQ 6，并增加高性能版 IONIQ 6 N。Electrek 报道了此次产品线调整。

全新 IONIQ 6 N

IONIQ 6 N 将成为现代继 IONIQ 5 N 之后的第二款运动型电动车。该车型配备双电机全轮驱动动力系统，综合输出功率为 641 马力，扭矩为 568 磅英尺。现代表示，这款电动车从 0 加速至每小时 60 英里需 3.2 秒，而 IONIQ 5 N 的这一成绩为 3.25 秒。

该车将配备容量为 84 千瓦时的电池，单次充电续航里程最高可达 245 英里。得益于 800 伏架构，在功率为 350 千瓦的直流快速充电站上，从 10% 充至 80% 预计需约 18 分钟。NACS 接口和 CCS 适配器将作为标准配置提供。

IONIQ 6 N 还将配备 N e-Shift 和 N Active Sound+ 系统，模拟搭载汽油发动机和八速双离合变速箱的传统跑车的声音与驾驶感受。

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IONIQ 5 和 IONIQ 9 的变化

2027 款 IONIQ 5 将基本保留现有配置。车顶行李架将从 SEL 配置起提供，而此前仅适用于 XRT 和 Limited 版本。Hyundai HomeLink 系统将为 Limited 配置专属，后备厢遮物帘则仅作为配件销售。该车型还将停止提供 Gravity Gold Matte 和 Sage Silver Matte 两种颜色。

标准续航版 IONIQ 5 SE 的起售价将为 35,250 美元。长续航版 SE RWD 的起售价为 37,750 美元，根据 EPA 估算，其续航里程最高可达 318 英里。

三排座 IONIQ 9 将推出新的 Calligraphy Black Ink 配置，而 Calligraphy Design 将不再提供。Calligraphy 和 Calligraphy Black Ink 版本将配备 Virtual Gear Shift 系统和第三排座椅加热功能。所有配置都将配备位于尾门上的应急灯。现代尚未公布 2027 款 IONIQ 9 的价格。

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